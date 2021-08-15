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В президентском дворце в Кабуле идут переговоры с делегацией "Талибана" - СМИ

12:40 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ведет в настоящее время переговоры в президентском дворце в Кабуле. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на собственные источники. По поступающей из Кабула информации, передача власти может произойти уже сегодня.

Кроме того, как информировала президентская канцелярия, президент Афганистана Ашраф Гани провел консультации со спецпредставителями США и НАТО.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала "Толо ньюс", что "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем". Он заверил жителей столицы, что правоохранительные органы обеспечат безопасность Кабула.

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