В президентском дворце в Кабуле идут переговоры с делегацией "Талибана" - СМИ

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ведет в настоящее время переговоры в президентском дворце в Кабуле. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на собственные источники. По поступающей из Кабула информации, передача власти может произойти уже сегодня.



Кроме того, как информировала президентская канцелярия, президент Афганистана Ашраф Гани провел консультации со спецпредставителями США и НАТО.



Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала "Толо ньюс", что "Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем". Он заверил жителей столицы, что правоохранительные органы обеспечат безопасность Кабула.



