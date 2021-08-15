Часть беженцев из Афганистана готовы принять в Албании - премьер

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Албания готова по просьбе США временно разместить на своей территории беженцев из Афганистана, оказывавших помощь американским военным и дипломатам в этой стране. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Эди Рама.



"Мы не откажем не только потому, что об этом просят великие союзники Албании", - написал в "Твиттере" глава албанского правительства. По его словам, администрация президента США Джо Байдена в качестве члена НАТО ранее попросила Тирану стать транзитным пунктом для эвакуированных из Афганистана беженцев, ожидающих въезда в США.



