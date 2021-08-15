Часть беженцев из Афганистана готовы принять в Албании - премьер
14:10 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы не откажем не только потому, что об этом просят великие союзники Албании", - написал в "Твиттере" глава албанского правительства. По его словам, администрация президента США Джо Байдена в качестве члена НАТО ранее попросила Тирану стать транзитным пунктом для эвакуированных из Афганистана беженцев, ожидающих въезда в США.
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