За последние два года средний балл поступающих в педвузы вырос на 4 балла - Кравцов
15:25 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Была ситуация, когда в педвузы шли по остаточному принципу. Сегодня ситуация меняется в лучшую сторону. За последние два года средний балл при поступлении в педвузы вырос на 4 балла", - приводит слова министра пресс-служба министерства.
Кравцов также отметил, что министерство ведет масштабную работу с педагогическими вузами. Совместно с Минобрнауки России была принята декларация, где зафиксированы единые подходы к подготовке учителей, усиление предметной и практической составляющих. "Все вузы, подведомственные Минпросвещения России, обеспечены базовыми школами, студенты проходят обязательную предметную практику. Это необходимо, чтобы молодые учителя были максимально подготовлены к работе в школе", - подчеркнул он.
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