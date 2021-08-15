За последние два года средний балл поступающих в педвузы вырос на 4 балла - Кравцов

15:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Качество приема в педагогические вузы в России растет: в частности, средний балл абитуриентов этих учебных заведений в течение последних двух лет вырос на четыре балла. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей математики.



"Была ситуация, когда в педвузы шли по остаточному принципу. Сегодня ситуация меняется в лучшую сторону. За последние два года средний балл при поступлении в педвузы вырос на 4 балла", - приводит слова министра пресс-служба министерства.



Кравцов также отметил, что министерство ведет масштабную работу с педагогическими вузами. Совместно с Минобрнауки России была принята декларация, где зафиксированы единые подходы к подготовке учителей, усиление предметной и практической составляющих. "Все вузы, подведомственные Минпросвещения России, обеспечены базовыми школами, студенты проходят обязательную предметную практику. Это необходимо, чтобы молодые учителя были максимально подготовлены к работе в школе", - подчеркнул он.



