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Талибы обещают не лишать женщин возможности работать и уважать их права - СМИ

15:35 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Талибы, контролирующие практически всю территорию Афганистана и готовящиеся взять власть в Кабуле, пообещали соблюдать права женщин и не лишать их возможности работать. Об этом, как передает телеканал "Аль-Арабия", заявило радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).

"Мы будем уважать права женщин и позволим им работать при условии, что они будут носить чадру", - приводит телеканал слова представителя талибов.

После захвата движением власти в 1996 году женщинам, которые на тот момент составляли четверть всего занятого населения Афганистана, запретили работать по найму, девочкам разрешили учиться только до 8 лет. После наступления этого возраста афганкам запрещалось появляться на улице без сопровождения мужчин из числа ближайших родственников, они не должны были выходить на балконы домов, чтобы их не увидели посторонние, и не имели права разговаривать в общественных местах.

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