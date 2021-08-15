Талибы обещают не лишать женщин возможности работать и уважать их права - СМИ

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Талибы, контролирующие практически всю территорию Афганистана и готовящиеся взять власть в Кабуле, пообещали соблюдать права женщин и не лишать их возможности работать. Об этом, как передает телеканал "Аль-Арабия", заявило радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).



"Мы будем уважать права женщин и позволим им работать при условии, что они будут носить чадру", - приводит телеканал слова представителя талибов.



После захвата движением власти в 1996 году женщинам, которые на тот момент составляли четверть всего занятого населения Афганистана, запретили работать по найму, девочкам разрешили учиться только до 8 лет. После наступления этого возраста афганкам запрещалось появляться на улице без сопровождения мужчин из числа ближайших родственников, они не должны были выходить на балконы домов, чтобы их не увидели посторонние, и не имели права разговаривать в общественных местах.



