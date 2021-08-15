Талибы обещают не лишать женщин возможности работать и уважать их права - СМИ
15:35 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы будем уважать права женщин и позволим им работать при условии, что они будут носить чадру", - приводит телеканал слова представителя талибов.
После захвата движением власти в 1996 году женщинам, которые на тот момент составляли четверть всего занятого населения Афганистана, запретили работать по найму, девочкам разрешили учиться только до 8 лет. После наступления этого возраста афганкам запрещалось появляться на улице без сопровождения мужчин из числа ближайших родственников, они не должны были выходить на балконы домов, чтобы их не увидели посторонние, и не имели права разговаривать в общественных местах.
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