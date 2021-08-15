Посольство в Кабуле покинули германские дипломаты - глава МИД

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломаты и их семьи эвакуированы из посольства ФРГ в Кабуле. Об этом сообщил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас в "Твиттере".



"Я распорядился перевезти персонал в аэропорт Кабула. Они туда уже прибыли", - написал он.



Эвакуация немецких граждан из Афганистана начнется в воскресенье или в понедельник.



