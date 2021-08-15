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НОВОСТИ

Посольство в Кабуле покинули германские дипломаты - глава МИД

16:15 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломаты и их семьи эвакуированы из посольства ФРГ в Кабуле. Об этом сообщил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас в "Твиттере".

"Я распорядился перевезти персонал в аэропорт Кабула. Они туда уже прибыли", - написал он.

Эвакуация немецких граждан из Афганистана начнется в воскресенье или в понедельник.

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