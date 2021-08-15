Военных действий в Кабуле нет, но обстановка немного напряженная - посольство РФ
16:20 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Обстановка в Кабуле немного напряженная, но никакой войны в городе нет", - проинформировали в диппредставительстве.
"Насколько мы знаем, в настоящее время стороны ведут политические контакты", - добавили в посольстве.
Утром в воскресенье силы талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала "Аль-Арабия", бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Исполняющий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала "Толо ньюс", что "переход власти пройдет мирным путем".
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