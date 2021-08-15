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Еще два города на востоке Афганистана перешли под контроль талибов - представитель

17:10 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о переходе под свой контроль городов Чарикар и Парун - административных центров восточных афганских провинций Парван и Нуристан соответственно. Сообщение об этом размещено в воскресенье на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в "Твиттере".

"Под наш контроль перешли города Чарикар и Парун - столицы провинций Парван и Нуристан. Некоторое время назад губернаторы, начальники полиции, разведывательные службы <...> и другие органы управления провинций были полностью захвачены", - указывается в сообщении. В нем уточняется, что правительственные силы, неся большие потери, оставили свои позиции, оружие, снаряжение и боеприпасы и обратились в бегство.

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