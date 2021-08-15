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До завтра дипломаты посольства Швеции в Афганистане покинут Кабул - МИД страны

17:20 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все сотрудники посольства Швеции в Кабуле будут дома в королевстве не позднее завтрашнего дня. Об этом в воскресенье заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Анн Линде.

"Весь персонал на местах уедет самое позднее до завтра,- пояснила она. - Сегодня, в 10 часов, американцы призвали всех иностранных дипломатов немедленно эвакуироваться. То, что сейчас происходит, ужасно, и идет со скоростью, которую никто не мог предвидеть. У нас были планы по эвакуации сотрудников в ближайшие несколько дней".

МИД Швеции хотел оставить посольство в Кабуле еще на неделю или две. По словам Линде, в настоящее время у дипмиссии нет возможности работать в Кабуле. Оно продолжит свою деятельность из Стокгольма.

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