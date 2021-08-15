До завтра дипломаты посольства Швеции в Афганистане покинут Кабул - МИД страны
17:20 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Весь персонал на местах уедет самое позднее до завтра,- пояснила она. - Сегодня, в 10 часов, американцы призвали всех иностранных дипломатов немедленно эвакуироваться. То, что сейчас происходит, ужасно, и идет со скоростью, которую никто не мог предвидеть. У нас были планы по эвакуации сотрудников в ближайшие несколько дней".
МИД Швеции хотел оставить посольство в Кабуле еще на неделю или две. По словам Линде, в настоящее время у дипмиссии нет возможности работать в Кабуле. Оно продолжит свою деятельность из Стокгольма.
НОВОСТИ
- 17:10 15.08.2021
- Еще два города на востоке Афганистана перешли под контроль талибов - представитель
- 16:20 15.08.2021
- Военных действий в Кабуле нет, но обстановка немного напряженная - посольство РФ
- 16:15 15.08.2021
- Посольство в Кабуле покинули германские дипломаты - глава МИД
- 15:35 15.08.2021
- Талибы обещают не лишать женщин возможности работать и уважать их права - СМИ
- 15:25 15.08.2021
- За последние два года средний балл поступающих в педвузы вырос на 4 балла - Кравцов
- 14:20 15.08.2021
- Обязанности главы переходной администрации Афганистана принял Ахмад Джалали - СМИ
- 14:10 15.08.2021
- Часть беженцев из Афганистана готовы принять в Албании - премьер
- 13:30 15.08.2021
- После захвата Афганистана возрастет угроза РФ и ее азиатским союзникам - Косачев
- 12:40 15.08.2021
- В президентском дворце в Кабуле идут переговоры с делегацией "Талибана" - СМИ
- 12:30 15.08.2021
- Из-за угрозы наступления талибов в Кабуле закрыты офисы, школы и магазины - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать