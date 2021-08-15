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Несмотря на эвакуацию дипломатов, посол Великобритании остается в Кабуле

18:25 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Великобритании в Афганистане пока остается в Кабуле, несмотря на продолжающуюся эвакуацию британских дипломатов из республики. Об этом сообщили в воскресенье в МИД Соединенного Королевства.

"Мы сократили дипломатическое присутствие в связи с ситуацией в стране, однако наш посол остается в Кабуле, а представители британского правительства по-прежнему оказывают содействие британским гражданам и нашим сотрудникам-афганцам", - сообщил представитель ведомства, слова которого приводит агентство Рейтер.

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что из Афганистана в ближайшие дни эвакуируют сотрудников британского посольства, а также ожидающих отправки в королевство афганских граждан, которые помогали британским военным, участвовавшим в миссии НАТО. Для осуществления эвакуации в Афганистан были временно направлены 600 британских военнослужащих. По данным газеты "Санди телеграф", число сотрудников дипмиссии Соединенного Королевства в Афганистане за последние дни сократилось с 500 человек до "нескольких десятков", а британский посол должен был покинуть Кабул в понедельник.

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