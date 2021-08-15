Все эстонские военных и дипломатов покинули Афганистан - СМИ
19:25 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"К настоящему моменту все военнослужащие Сил обороны Эстонии выведены из Афганистана, - приводит газета слова представителя пресс-службы сил лейтенанта Таави Лаасика. - Большая часть последнего эстонского контингента вернулась в Эстонию 8 июня, а последние служащие контингента прибыли на родину 23 июня".
Как информировал МИД республики, эстонских гражданских экспертов и дипломатов в Афганистане нет. "Если там и есть гражданские лица, консульская помощь не запрашивалась", - добавили в ведомстве.
Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли воскресенье вечером в Кабул и занимают без боя правительственные учреждения. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".
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