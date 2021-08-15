Все эстонские военных и дипломатов покинули Афганистан - СМИ

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие и дипломаты Эстонии покинули территорию Афганистана. Об этом сообщила в воскресенье газета "Постимеэс" со ссылкой на официальных лиц.



"К настоящему моменту все военнослужащие Сил обороны Эстонии выведены из Афганистана, - приводит газета слова представителя пресс-службы сил лейтенанта Таави Лаасика. - Большая часть последнего эстонского контингента вернулась в Эстонию 8 июня, а последние служащие контингента прибыли на родину 23 июня".



Как информировал МИД республики, эстонских гражданских экспертов и дипломатов в Афганистане нет. "Если там и есть гражданские лица, консульская помощь не запрашивалась", - добавили в ведомстве.



Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли воскресенье вечером в Кабул и занимают без боя правительственные учреждения. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".



