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Экс-премьер Италии считает, что Байден совершил в Афганистане "историческую ошибку"

20:40 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци считает, что президент США Джо Байден совершил "историческую ошибку" в Афганистане.

"Речь идет об исторической ошибке. Я с уважением отношусь, но совершенно не разделяю позиции Джо Байдена, продолжившего линию своего предшественника Дональда Трампа, который первым хотел соглашения с талибами (члены запрещенного в РФ движения "Талибан" - прим. ТАСС). С ними это невозможно представить", - сказал Ренци в опубликованном в воскресенье интервью газете "Репубблика".

По его мнению, необходима международная коалиция, которая "учтет ошибки последних лет и не оставит территорию головорезам". "Есть конкретный риск, что экстремисты поднимут голову. И у Италии, которая столько сделала для помощи Герату (где базировался итальянский контингент в рамках миссии НАТО - прим. ТАСС), есть возможность взять досье о международном терроризме в свои руки", - сказал Ренци.

По его мнению, этот вопрос должен войти в повестку дня Группы двадцати, в которой председательствует Италия. "Через два месяца в Риме состоится саммит "двадцатки". Наряду с пандемией, экологией и экономическим восстановлением мы должны открыть вопрос о борьбе с международным терроризмом", - указал политик.

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