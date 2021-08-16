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НОВОСТИ

Афганистан: Талибы заняли президентский дворец в Кабуле

22:36 15.08.2021 Источник: НГ-Online

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Скриншот Aljazeera

























Телеканал Aljazeera опубликовала кадры того, как командиры движения «Талибан» (запрещено в РФ), находятся в президентском дворце в Кабуле.

Талибы установили контроль на всей территории столицы Афганистана. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель движения Забихулла Муджахид, - сообщает ТАСС.

"Ситуация с обеспечением безопасности в Кабуле взята под контроль, [наши] силы достигли всех районов города", - цитирует Муджахида телеканал. Он добавил, что силы движения будут нести ночную вахту, обеспечивая безопасность жителей, и призвал население Кабула не бояться.

Представитель "Талибана" также отметил, что к входу в столицу движение подтолкнули новости о том, что в нем начались грабежи и нестабильность.

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