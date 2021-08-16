Афганистан: Талибы заняли президентский дворец в Кабуле
22:36 15.08.2021 Источник: НГ-Online
|Скриншот Aljazeera
Телеканал Aljazeera опубликовала кадры того, как командиры движения «Талибан» (запрещено в РФ), находятся в президентском дворце в Кабуле.
Талибы установили контроль на всей территории столицы Афганистана. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель движения Забихулла Муджахид, - сообщает ТАСС.
"Ситуация с обеспечением безопасности в Кабуле взята под контроль, [наши] силы достигли всех районов города", - цитирует Муджахида телеканал. Он добавил, что силы движения будут нести ночную вахту, обеспечивая безопасность жителей, и призвал население Кабула не бояться.Представитель "Талибана" также отметил, что к входу в столицу движение подтолкнули новости о том, что в нем начались грабежи и нестабильность.
НОВОСТИ
- 15:40 13.08.2021
- Ситуация в Афганистане обсуждается на экстренном заседании Совета НАТО
- 20:06 12.08.2021
- Сотрудничество Росси и Китая в сфере обороны нельзя игнорировать - глава СТРАТКОМ
- 22:20 11.08.2021
- Сергей Шойгу рассказал, почему служит Отечеству
- 19:20 10.08.2021
- Военные учения у границ Афганистана будут продолжены - Шойгу
- 17:15 09.08.2021
- Гансек ОДКБ: Афганистан все больше погружается в хаос...
- 16:05 09.08.2021
- Лукашенко высказался по поводу размещения войск РФ и ядерного оружия
- 17:00 05.08.2021
- Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до 1 млн человек
- 14:11 05.08.2021
- Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа
- 11:05 05.08.2021
- Первая ракетная бригада Вооруженных сил Российской Федерации названа в честь разработчика комплексов «Точка-У» и «Ока»
- 22:30 04.08.2021
- Украина получит от Британии два тральщика которым уже по 20 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать