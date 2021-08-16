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НОВОСТИ

«Талибан» заявил о завершении войны в Афганистане

09:00 16.08.2021 Источник: РБК

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» заявило о завершении войны в Афганистане. Талибы контролируют уже всю территорию Афганистана за исключением аэропорта в Кабуле. Пока другие страны, например Великобритания, заявляют о недопустимости признания легитимности талибов, российский МИД сообщил о планирующейся встрече с главой политофиса террористического движения. По словам Замира Кабулова, у Москвы хорошие отношения с «Талибаном».

Представители талибов заявили в эфире местных телеканалов, что сейчас они ведут переговоры о формировании, как они выразились «открытого и инклюзивного исламского правительства». Вместе с тем о типе и форме правления в стране пока не сообщается. В скором времени «Талибан» намерен сделать объявление из президентского дворца в Кабуле о создании Исламского эмирата Афганистан. Талибы предостерегли страны, чтобы те не вмешивались во внутренние дела Афганистана, и заверили, что не станут проявлять агрессию по отношению к государствам.

Совет Безопасности ООН соберется сегодня в срочном порядке, чтобы обсудить ситуацию. Тем временем, паника царит в международном аэропорту Кабула. Тысячи людей пытаются улететь из страны. Большая толпа прорвалась на летное поле, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев. По их словам, охраняющие воздушную гавань американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух.

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