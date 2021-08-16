Большая толпа прорвалась на ВПП аэропорта Кабула, военные США стреляют в воздух - АФП

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на летное поле. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев.

"Мне очень страшно. Они стреляют в воздух. Я видел, как одну девушку задавили, она умерла", - приводит агентство слова очевидца.

В свою очередь телеканал Бэ-эф-эм приводит на своем сайте видеозаписи очевидцев из "Твиттера", на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.

Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. По информации источников в Брюсселе, эта воздушная гавань является последним в Афганистане крупным объектом, остающимся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.

Ранее пресс-служба Госдепартамента объявила, что США завершили эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле на территорию аэропорта афганской столицы. Представитель Пентагона в свою очередь заявил, что США намерены в ближайшее время увеличить до 6 тыс. число военных, находящихся в районе аэропорта в Кабуле.

Боевики "Талибана", по сообщениям телеканала "Аль- Арабия", вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.