Руководство МВД на фоне участившихся драк мигрантов встретилось с представителями диаспор
09:32 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главное управление МВД России по вопросам миграции на фоне увеличения количества массовых драк с участием иностранных граждан провело встречу с представителями диаспор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.
"Руководством ГУВМ МВД России [проведена встреча] с представителями национальных диаспор", - сказал собеседник агентства.
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