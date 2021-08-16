Руководство МВД на фоне участившихся драк мигрантов встретилось с представителями диаспор

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление МВД России по вопросам миграции на фоне увеличения количества массовых драк с участием иностранных граждан провело встречу с представителями диаспор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Руководством ГУВМ МВД России [проведена встреча] с представителями национальных диаспор", - сказал собеседник агентства.