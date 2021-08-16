Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1 297 - Франс Пресс

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 1 297. Об этом в воскресенье сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные управления гражданской защиты республики.

По его данным, по меньшей мере 5,7 тыс. человек получили ранения, 3,2 тыс. из них госпитализированы. Отмечается, что власти продолжают вести поиски людей под завалами.