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Талибы требуют вывода зарубежных войск из Афганистана до оформления новой власти - Reuters

10:05 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные военные должны покинуть территорию Афганистана еще до завершения представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) переустройства органов власти страны. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного лидера движения.

"Мы хотим, чтобы иностранные силы уехали, прежде чем мы начнем переустройства органов управления", - цитирует его агентство. Также представитель движения заявил, что пока рано говорить о том, как оно собирается принимать власть от предшественников.

Ранее официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что "война в Афганистане окончена". По его словам, в ближайшее время талибы определят тип власти и форму режима в Афганистане. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя талибов, сообщило, что боевики этого движения получили приказ не нарушать привычный уклад жизни афганцев и не запугивать их

Боевики "Талибана", по сообщениям телеканала "Аль- Арабия", вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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