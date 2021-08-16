ГИБДД стало использовать дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах России - МВД
10:20 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс- центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.
"На сегодняшний день в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения", - сказал собеседник агентства.
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