ГИБДД стало использовать дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах России - МВД

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс- центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"На сегодняшний день в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения", - сказал собеседник агентства.