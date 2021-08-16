Талибы с начала 2020 года тайно договаривались с афганскими военными - WP

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) с начала 2020 года тайно договаривались с сотрудниками сил безопасности Афганистана о том, чтобы те за плату отдавали имеющиеся вооружения, сдавались или дезертировали. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

По словам ее источников, имели место сделки, которые "афганские официальные лица называли договоренностями о прекращении огня". По сведениям издания, на самом деле главари талибов "предлагали деньги в обмен на то, чтобы правительственные силы передали имеющиеся у них вооружения".

Как следует из публикации, в течение последних полутора лет талибы заключили различные договоренности такого рода, в частности, с руководителями афганских провинций и другими чиновниками. Имела место "серия случаев капитуляции правительственных сил по итогам переговоров" с боевиками. В публикации констатируется, что эти сделки помогли талибам практически без сопротивления захватить контроль над целым рядом провинций республики.

"Некоторые просто хотели получить деньги", - отметил источник газеты из числа бойцов афганского спецподразделения. По его словам, другие афганские чиновники и военные полагали, что "Талибан" неминуемо одержит победу в Афганистане, и не желали быть на стороне противников движения. По сведениям газеты, некоторые сотрудники полиции республики жаловались на то, что уже в течение многих месяцев не получали заработную плату.

Как отметили источники, подписание США и талибами мирного соглашения в феврале 2020 года деморализовало афганские службы безопасности. Они посчитали, что более не смогут рассчитывать на активную помощь американской стороны в борьбе с боевиками, и в свете этого стали более склонны к договоренностям с талибами о капитуляции.