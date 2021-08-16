Собянин рассказал о развитии и достижениях московских археологов

10:30

В своем блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о достижениях и находках столичных археологов за последние десять лет.

«Вчера, 15 августа, в России отмечался День археолога. Я от всей души поздравляю специалистов, посвятивших себя важнейшей работе возвращения и исследования богатейшего наследия минувших эпох. Москва - настоящий клад для «историков с лопатой». Археологические исследования проводятся в столице уже более двух веков. Тем не менее каждый год приносит все новые и новые находки», — пишет в блоге Сергей Собянин.

Он подчеркнул, за последние десять лет столичными археологами обнаружено более шестидесяти тысяч ценных находок, и рассказал, что раскопки на территории столицы вести очень непросто, «В исторической, наиболее ценной для науки части города, нет пустырей и неиспользуемых территорий, где археологи могли бы развернуться во всю ширь. Проводить раскопки можно только там, где предстоят строительные работы. Но когда стройка начинается, археологи на 100% используют свой шанс», — пишет мэр.

Он подробно остановился на находках, сделанных в Зарядье, которое является крупнейшей археологической площадкой более сотни лет, это клад из серебряных монет и берестяная грамота, четвертая, найденная в Москве, полностью соответствующая “новгородскому стандарту”, и добавил, что все археологические исторически важные находки передаются в Музей Москвы, также их можно увидеть на виртуальной выставке Мосгорнаследия.

Сергей Собянин пишет, что «нередко в ходе раскопок или работ по благоустройству специалисты обнаруживают остатки фундаментов исторических построек, мостовых и прочие памятники архитектуры минувших столетий. По возможности мы стремимся сделать эти находки частью современной городской среды. Самый известный пример создания археологического музея под открытым небом - фрагмент каменного основания стены Белого города XVI века на Хохловской площади».

Как сообщается в блоге, в Москве создано 26 музеев под открытым небом, из них за последние десять лет создано шестнадцать новых, также, по словам мэра, до конца этого года будут развернуты полевые работы более чем на 800 площадках.