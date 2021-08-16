Президент Афганистана Гани улетел в Оман - СМИ

11:00 Источник: Интерфакс

Покинувший Афганистан в минувшее воскресенье президент Ашраф Гани улетел в Оман после непродолжительного пребывания в Душанбе, сообщает таджикская служба Радио Свобода (признано в РФ иноагентом) - Радио Озоди со ссылкой на источники, близкие к властям Таджикистана.

По его данным, авиационные власти Таджикистана согласовали с руководством Узбекистана, Туркменистана и Ирана полет самолета Ашрафа Гани через территории этих стран, утверждают источники этого СМИ.

Кроме того, передает Радио Озоди, Рохила Дустум, дочь маршала Абдурашида Дустума, председателя Национального исламского движения Афганистана, накануне написала в Facebook, что самолет Гани некоторое время кружил над Душанбе, после чего взял курс в сторону Омана.

При этом ранее в понедельник МИД Таджикистана опроверг сообщения о том, что Гани посещал республику в минувшие выходные.