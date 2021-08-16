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НОВОСТИ

Отказ от «Северного потока – 2» станет «гибелью Германии как развитой промышленной страны» - Мойтен

11:05 16.08.2021 Источник: Известия

Если избранное в сентябре 2021 года новое правительство ФРГ решит отказаться от «Северного потока – 2», это станет «гибелью Германии как развитой промышленной страны». Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. По его словам, если кабинет возглавит канцлер от «Зеленых», в рамках нового идеологического курса ФРГ может пересмотреть свое участие в проекте. Он отметил, что АдГ не войдет в новое правительство, так как не видит партий, с которыми можно было бы создать коалицию. В числе самых больших ошибок правления Ангелы Меркель глава АдГ назвал отказ ФРГ от ядерной энергетики, увеличивший зависимость страны от углеводородов

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