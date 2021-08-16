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Великобритания не собирается возвращаться в Афганистан - глава Минобороны королевства

11:20 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не собирается возвращать свой воинский контингент в Афганистан. Об этом в эфире телеканала "Скай ньюс" в понедельник заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава британского оборонного ведомства сказал: "Это не в наших планах <...> возвращаться обратно".

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