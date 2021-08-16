ФСБ раскрыла данные об опытах японцев над гражданами Китая и СССР во время Второй мировой
12:00 16.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ФСБ рассекретила документы об опытах японцев над гражданами Китая и СССР. Японские спецслужбы в годы Второй мировой войны отправляли противников в тюрьму спецотряда 731 Квантунской армии.
На пленниках живьём испытывали бактериологическое оружие, следует из документов. В частности, там велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Тех, кто выжил, подвергали повторным исследованиям.
По воспоминаниям сотрудников отряда 731, за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек; по другим оценкам, число жертв достигает 10 тысяч. Говорит Москва
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