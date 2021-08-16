Число смертей из-за коронавируса в России превышает 800 пятый день подряд
11:32 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 765, до 6 621 601. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В стране выявили менее 21 000 заразившихся впервые с 29 июня, когда штаб сообщил о 20 616 инфицированных. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 601, до 5 899 917. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 806 против 816 днем ранее, до 171 305. Таким образом, количество умерших превышает 800 уже пять дней подряд.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,59%, следует из данных штаба.
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