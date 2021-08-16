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В Москве выявили 1 489 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 489, что стало минимумом с 31 марта. Это следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,1%. Днем ранее в столице выявили 1 954 заразившихся, всего с начала пандемии - 1 543 648.

В Москве за сутки зарегистрировали 54 смерти из-за коронавируса, это минимум с 2 мая. Всего за пандемию в городе, по данным штаба, зафиксировали 26 651 летальный исход (1,73% заболевших).

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