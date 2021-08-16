В Москве выявили 1 489 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 489, что стало минимумом с 31 марта. Это следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост составил 0,1%. Днем ранее в столице выявили 1 954 заразившихся, всего с начала пандемии - 1 543 648.
В Москве за сутки зарегистрировали 54 смерти из-за коронавируса, это минимум с 2 мая. Всего за пандемию в городе, по данным штаба, зафиксировали 26 651 летальный исход (1,73% заболевших).
НОВОСТИ
- 12:08 16.08.2021
- Открытые тренировки – важный шаг в развитии массового спорта, считает Евгений Попов
- 12:00 16.08.2021
- ФСБ раскрыла данные об опытах японцев над гражданами Китая и СССР во время Второй мировой
- 11:37 16.08.2021
- Александр Мажуга: Нам нужен комплекс мер, отвечающий запросам работодателей и выпускников вузов
- 11:32 16.08.2021
- Число смертей из-за коронавируса в России превышает 800 пятый день подряд
- 11:20 16.08.2021
- Великобритания не собирается возвращаться в Афганистан - глава Минобороны королевства
- 11:05 16.08.2021
- Отказ от «Северного потока – 2» станет «гибелью Германии как развитой промышленной страны» - Мойтен
- 11:00 16.08.2021
- Президент Афганистана Гани улетел в Оман - СМИ
- 10:32 16.08.2021
- Талибы с начала 2020 года тайно договаривались с афганскими военными - WP
- 10:30 16.08.2021
- Собянин рассказал о развитии и достижениях московских археологов
- 10:20 16.08.2021
- ГИБДД стало использовать дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах России - МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать