Александр Мажуга: Нам нужен комплекс мер, отвечающий запросам работодателей и выпускников вузов

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Фото Ольги Крыловой

Круглый стол “Содействие студентам в первом трудоустройстве” прошел в Штабе поддержки “Единой России” на Покровке, 47. В нем приняли участие профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга и замминистра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов. Участники обсуждения сошлись во мнении о необходимости построения тесного сотрудничества между заинтересованными в новых кадрах работодателями и высшими учебными заведениями, а также организации консультаций по вопросам трудоустройства для выпускников ВУЗов.

Александр Мажуга во вступительном слове отметил изменения рынка труда, отдельно отметив наличие проблемных вопросов, включающих в себя повышающиеся вместе ростом экономики требованиями работодателей к молодым специалистам, и некоторую растерянность самих выпускников, часто не владеющих тонкостями трудовых отношений.

По мнению эксперта, нужен комплекс мер, позволяющих удовлетворить запросы обеих сторон. По его мнению, уже во время учебы будущие молодые специалисты должны познакомиться с работой компаний и производств, для чего самым лучшим форматом станет стажировка и различного вида практики. Это позволит работодателям лучше ориентироваться при приеме на работу молодых специалистов. Также, считает профессор Мажуга, следует обеспечить выпускникам возможность консультаций по вопросом трудового права с компетентными специалистами в этой области, чтобы им были разъяснены все необходимые понятия и тонкости.

Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов, также поделился опытом защиты прав выпускников, рассказав о программе военной подготовки офицеров при гражданских ВУЗах и работе научных и научно-производственных рот Вооруженных Сил Российской Федерации:

«С 2008 года в целях обучения по распоряжению Правительства РФ создано 37 учебных военных центров, в которых осуществляется подготовка специалистов по специальностям, родственным военно-учетным специальностям Вооруженных Сил Российской Федерации. Курсанты, проходящие военное обучение в учебных военных центрах, получают ряд преимуществ и льгот. Учебный военный центр законодательно обеспечивает социальную защищенность офицера - выпускника учебного военного центра на перспективу службы, в том числе возможность участия выпускника в программе военной ипотеки и приобретения им государственных жилищных сертификатов. Кроме того, студенты после окончания ВУЗа имеют возможность в ходе военной службы по призыву поступить на контрактную службу и при условии соответствия с полученного образования и военно-учетной специальности назначаются на офицерскую должность с получением первичного офицерского звания».

У выпускников гражданских направлений пока таких преимуществ нет, во время пандемии наем работников серьезно сократился, многие перешли на удаленный формат работы и собеседования проводят в режиме онлайн. Помочь с поиском работы, по мнению экспертов, выпускникам могут онлайн-сервисы, где собраны проверенные работодатели и размещены реальные вакансии. Александр Мажуга привел в пример сервис по поиску работы, запущенный на ВДНХ комплексом «Техноград», где собраны более 700 компаний, представляющих малый и средний бизнес, которые ищут сотрудников, а соискателям представляется возможность напрямую общаться с работодателем.