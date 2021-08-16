Талибы взяли под охрану внешний периметр посольства РФ в столице Афганистана - Кабулов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) уже взяло под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Они уже взяли под охрану внешний периметр посольства России", - сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.