КПРФ оспорила решение ВС, признавшего законным недопуск Грудинина к выборам - Зюганов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КПРФ обжаловала в Апелляционной коллегии Верховного суда (ВС) РФ решение ВС, отклонившего жалобу директора ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" Павла Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС в понедельник лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Да, обжаловали, на этой неделе будет заседание. В пятницу обжаловали", - сказал он.

Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму. Как сообщал ранее Зюганов, партия планирует обжаловать недопуск Грудинина вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, исключив из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации. Согласно объяснениям представителей ЦИК в суде, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании и является владельцем компании Bontro в Белизе.

На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.