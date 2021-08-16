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НОВОСТИ

Минобороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолета ВВС Афганистана в республике

13:00 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.

"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", - сообщил ТАСС в понедельник начальник информационной службы ведомства Бахром Зульфикаров.

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