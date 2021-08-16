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ЦИК РФ утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

13:05 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком России на заседании в понедельник утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы.

Согласно результатам жеребьевки первые три номера в бюллетене занимают КПРФ, партия "Зеленые" и ЛДПР. На четвертом месте расположилась партия "Новые люди", следом идет "Единая Россия". Шестой номер в бюллетене займет "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", седьмое место ушло партии "Яблоко", дальше по порядку идут Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России". Номера с 10 по 14 в бюллетене заняли партии "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

"Многие партии, конечно, придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене. Хотя, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании. И насколько эта работа найдет отклик в сердцах избирателей", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы результат был абсолютно адекватен волеизъявлению наших граждан, чтобы никто не сомневался в его достоверности", - подчеркнула она. Памфилова также обратилась к представителям партий с просьбой активнее готовить наблюдателей, чтобы они были "на всех участках".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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