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Минстрой РФ предложил бессрочно продлить работу Фонда ЖКХ

13:20 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минстрой России разработал законопроект о бессрочном продлении деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ, которая сейчас ограничена 2026 годом. Это необходимо для привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию коммунальной инфраструктуры, говорится в пояснительной записке к документу.

"Законопроектом предлагается установить, что Фонд ЖКХ осуществляет свою деятельность бессрочно до определения даты прекращения его деятельности федеральным законом. Реализация данного предложения позволит до 2023 года привлечь на условиях долгового финансирования проектов ЖХК финансовые средства размере 150 млрд рублей", - указывается в документе, размещенном в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

О планах по выделению Фонду ЖКХ 150 млрд рублей из ФНБ на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. При этом с учетом специфики данной отрасли оптимальным сроком погашения долговых обязательств являются 25 лет, отмечается в пояснительной записке. Согласно нынешнему законодательству, Фонд ЖКХ действует до 1 января 2026 года.

Таким образом, продление деятельности фонда за пределы срока полного погашения долговых обязательств вызвано необходимостью привлечения средств ФНБ, подчеркивается в документе. Изменения предлагается внести в закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Правительство ранее внесло в Госдуму законопроект о создании публично-правовой компании "Фонд развития территорий" путем слияния Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков. Новая структура объединит функции двух институтов и сохранит правопреемственность всех обязательств. Предусмотренный срок вступления в силу законопроекта - с 1 января 2022 года.

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