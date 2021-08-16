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Гани бежал из Кабула, набив деньгами вертолет - посольство РФ

13:32 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул Афганистан на вертолете, набитом деньгами. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве РФ в Кабуле.

"[Что касается] причин развала режима, то их характеризует то, как Гани убегал из страны. Четыре автомобиля были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет. Не все поместилось, и часть этих денег осталась лежать на летном поле", - отметил собеседник агентства.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала "Аль-Арабия", вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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