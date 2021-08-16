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Администрация Керчи предупредила жителей города об угрозе новых подтоплений

14:00 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Керчи предупредили жителей об угрозе новых подтоплений в городе из-за сильных дождей и ветра до 25 м/с, которые прогнозируются на востоке Крыма до конца суток. Предупреждение размещено на странице керченской администрации в "Инстаграме".

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии, днем и до конца суток 16 августа 2021 года в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-25 м/с. Внимание! Существует вероятность подтопления территорий", - говорится в сообщении.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. На минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь. В ночь на понедельник очередной дождь вызвал новые подтопления в Керчи.

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