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Талибы начали изымать оружие у гражданского населения в Кабуле - Reuters

14:12 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали изымать оружие у гражданского населения в Кабуле. Об этом заявил в понедельник агентству Рейтер официальный представитель талибов.

"Насколько мы понимаем, люди хранили у себя оружие в целях самообороны. Теперь они могут чувствовать, что находятся в безопасности. Мы не намерены причинять вреда гражданским", - сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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