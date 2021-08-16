Генсек ОДКБ сообщил о подготовке к учениям вблизи таджикско-афганской границы
14:32 16.08.2021 Источник: Интерфакс
ОДКБ активно готовит военные учения на границе Таджикистана и Афганистана, сообщил генсек организации Станислав Зась.
"Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы", - говорится в заявлении Зася, распространенном пресс-службой ОДКБ в понедельник.
"Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан в городе Душанбе", - сообщил также он.
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