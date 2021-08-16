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Два уцепившихся за улетающий самолет ВВС США афганца упали и погибли - агентство

15:00 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли, упав с самолета при попытке вылететь из аэропорта столицы Афганистана на самолете ВВС США. Об этом сообщило в понедельник афганское агентство Хама пресс.

Люди погибли упав на землю с большой высоты, потому что пытались покинуть Афганистан, уцепившись за шасси американского самолета.

Агентство распространило кадры паники в международном аэропорту Кабула, где тысячи афганцев отчаянно стремились эмигрировать на одном военно-транспортных самолетов ВВС США. Они направляются в Кабул для эвакуации персонала посольства США и тех афганцев, которые сотрудничали с американским воинским контингентом. Афганцы буквально штурмом берут самолеты, пытаясь уцепиться за любой выступ даже на ходу.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала "Аль-Арабия", вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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