Марин Ле Пен призвала создать международный антиисламистский альянс с участием РФ и КНР

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат французского парламента, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила с призывом создать широкий международный альянс с участием России, Китая, ЕС и мусульманских стран для борьбы с угрозой исламизма. Об этом сообщили в понедельник в партии со ссылкой на ее руководителя.

"Франция должна реагировать на события в Афганистане и выдвинуть дипломатические инициативы", - считает Ле Пен. "Необходимо работать над созданием большого международного альянса в составе ЕС, России, Китая и мусульманских стран, противостоящих преступной идеологии исламизма", - полагает парламентарий.

Она считает, что "захват власти в Афганистане талибами несет угрозу терактов и новых волн миграции". По мнению французского политика, "США в период президентства Джо Байдена показывают свою неспособность защищать интересы свободного мира". НАТО, заметила Ле Пен, "признала свою военную несостоятельность и бесполезность".

По словам французского парламентария, "первой жертвой талибов в Афганистане станет афганский народ, прежде всего афганские женщины, вновь обреченные жить в эпоху мракобесия".

Боевики движения "Талибан", по сообщениям телеканала "Аль-Арабия", вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.