15:12 Источник: Эхо Москвы

Суд в Москве признал пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш виновной в нарушении санитарных правил во время протестной акции, — сообщает адвокат Вероника Полякова. Кире Ярмыш назначили 1,5 года ограничения свободы и отменили домашний арест до вступления приговора в силу. Ранее прокурор потребовал назначить Ярмыш ограничение свободы на два года. Эхо Москвы