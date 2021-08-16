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НОВОСТИ

Кире Ярмыш назначили 1,5 года ограничения свободы

15:12 16.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Суд в Москве признал пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш виновной в нарушении санитарных правил во время протестной акции, — сообщает адвокат Вероника Полякова. Кире Ярмыш назначили 1,5 года ограничения свободы и отменили домашний арест до вступления приговора в силу. Ранее прокурор потребовал назначить Ярмыш ограничение свободы на два года.  Эхо Москвы

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