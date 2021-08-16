Александр Мажуга: Молодые ученые получают помощь на федеральном и региональном уровнях

15:17

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, профессор РАН, доктор химических наук, ректор РХТУ им. Менделеева рассказал о программе поддержки студентов и молодых ученых. По его мнению, программа позволит повысить эффективность научных работ молодых исследователей, что окажет положительное влияние на их закрепление в научной сфере.

«В 2021-2024 на поддержку проектов с участием студентов и молодых ученых из Российского научного фонда направят 8,3 млрд рублей. Эти средства позволят расширить список проектов, в которых принимают участие аспиранты и молодых кандидаты наук», — рассказывает профессор Мажуга.

В последнее время наблюдается бурный рост молодежной науки, — считает эксперт, и ее необходимо всесторонне поддерживать. В данной ситуации, по его мнению, необходимую поддержку обеспечит система грантов, способная поддержать молодых ученых вне зависимости от принадлежности тому или другому ведомствам. Молодые специалисты также могут рассчитывать на гос помощь, тут речь идет о помощи в приобретении жилья, льготах и компенсации дополнительных затрат.

По мнению Александра Мажуги, важное место в помощи молодым специалистам занимает все более заметная поддержка на региональном уровне, где властями предлагаются различные форматы обеспечения молодых ученых. Он приводит в пример Самарскую область, где более 500 молодых ученых стали обладателями губернских премий и грантов, В Башкирии утверждено 20 грантов на научные исследования аспирантам и кандидатам, новые меры поддержки молодежи в научной сфере разрабатываются депутатами в Курганской области.

Инвестиции в науку и в молодых специалистов - это вклад в будущее развитие регионов, и региональные власти это хорошо понимают, — считает профессор РАН.

На сегодняшний день в Российской Федерации в различных научных областях работает более 154 тысяч молодых специалистов, чьи исследования легли в основу технологических инноваций, связанных с сохранением населения, здоровьем и благополучием людей, с цифровой трансформацией и организацией комфортной и безопасной среды для жизни. Еще один важный фактор - включение России в топ-10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок также связано с развитием и поддержкой науки и молодых ученых.