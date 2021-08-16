Форум «Армия-2021» выступит площадкой для обсуждения взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса и Федерального казначейства
15:42 16.08.2021
23 августа 2021 года в рамках конгресса «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы» Международного военно-технического форума «Армия-2021» запланировано проведение круглого стола, участниками которого будут рассмотрены вопросы новации Бюджетного кодекса Российской Федерации в части казначейского сопровождения, казначейское обеспечение обязательств и бюджетного мониторинга, направления развития форм взаимодействия между предприятиями оборонно-промышленного комплекса и Федеральным казначейством, автоматизация процессов при санкционировании расходов при казначейском сопровождении.
Итогом обсуждения ожидается выработка рекомендаций по совершенствованию работы казначейского сопровождения, определение развития вариантов взаимодействия между Федеральным казначейством и предприятиями ОПК (оборонно-промышленный комплекс). Также ожидается решения по подготовке предложений по применению расширенного казначейского сопровождения, так же как и нормативные и правовые акты, его регламентирующие.
Для участия в заседании приглашаются представители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, кредитных организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, территориальных органов Федерального казначейства.
Международный военно-технический форум «Армия-2021» будет проходить с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке, в рамках мероприятия планируется организация обширной научно-деловой программы.
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