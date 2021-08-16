Польский закон, ущемляющий права на реституцию выживших в Холокосте, аморален - глава ЕЕК
16:12 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) Вячеслав Кантор назвал аморальными и несправедливыми принятые парламентом Польши и подписанные президентом страны Анджеем Дудой поправки в законодательство, которые ограничивают права уцелевших во время Холокоста на реституцию отнятого у них имущества.
"Этот закон недемократичный, несправедливый и аморальный. Он не привносит порядок в хаос, как утверждает президент Дуда, он узаконивает то, что должно быть вне закона, и просто легализует воровство. У президента была возможность исправить ошибку парламента, он мог продемонстрировать моральную чистоту и лидерство, но предпочел этого не делать", - говорится в распространенном в понедельник заявлении президента ЕЕК.
По его словам, этот закон "подчеркнет обособленность позиции Польши как единственной страны в регионе, которая делает невозможной реституцию имущества, украденного во время Холокоста, и нарушает свои международные обязательства". "Возмутительно, что в соответствии с этим жестоким, неправомерным и дискриминационным законом те, кто пережил Холокост, в последние годы своей жизни по-прежнему будут лишены права на осуществление правосудия", - подчеркнул президент ЕЕК.
Кантор указал на то, что именно в Польше до Второй мировой войны проживало большинство евреев и там основная их часть стала жертвой геноцида. "Все, о чем мы просим, - это правосудие и порядочность. И оба эти понятия серьезно скомпрометированы новым законом", - заключил Кантор.
В августе польский парламент утвердил поправки в законодательство, согласно которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. В субботу их подписал президент страны.
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