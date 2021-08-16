На форуме «Армия-2021» обсудят актуальные средства для работы в условиях Арктики

15:55

Круглый стол на тему «Высокоэффективные российские строительные технологии, материалы и конструкции для работы и эксплуатации в условиях Арктики» пройдет в рамках Научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» 27 августа 2021 года.

В работе круглого стола примут участие представители Минстроя РФ, МО РФ, Минпромторг РФ, Совета Федерации РФ, Общественного совета при Минстрое РФ, руководители общероссийских отраслевых общественных организаций, а также ученые, проектировщики и представители строительной индустрии. Целью круглого стола является разработка предложений по продвижению и внедрению в строительство гражданских и промобъектов в условиях Арктики высокоэффективных строительных технологий, конструкций и материалов.

Основными темами для обсуждения станут:

существующие и перспективные технологии строительства в условиях Арктики;

современные энергосберегающие технологии и конструкции для Крайнего Севера;

современные технологии быстровозводимых модульных зданий.

Организаторами встречи выступают Комитет Торгово-промышленной палаты РФ совместно с ООО «АИСТ» и НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО», модератор Круглого стола - председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, заслуженный строитель РФ Басин Ефим Владимирович.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» состоится с 22 по 28 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», в рамках Форума запланирована обширная научно-деловая программа.