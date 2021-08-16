Нужна единая система контроля ситуации с безнадзорными животными - Евгений Попов

16:48

Фото Александра Маликова

Телеведущийна встрече с волонтерами приюта для бездомных собак в Солнцево ЗАО заявил, что считает нужным создание комплексной системы для решений проблем с беспризорными животными.

«Как журналист я знаю, какое беспокойство у людей вызывает проблема безнадзорных животных. Сообщения о стаях бродячих собак не редкость для СМИ и соцсетей. Особенно острым вопрос стал в период пандемии, когда, по сообщениям зоозащитников, многие недобросовестные владельцы буквально выбрасывали своих питомцев на улицу. С одной стороны, важно обезопасить жителей от возможных нападений, а с другой – позаботиться о самих животных, уберечь их от жестокого обращения. Считаю, что в России необходима комплексная система, которая могла бы помочь в решении этой задачи», — убежден телеведущий “60 минут”.

Актриса и певица Илона Броневицкая, также принимавшая участие во встрече с Евгением Поповым, комментируя ситуацию высказала мнение, что в основе проблемы лежит потребительское отношение к животным. По словам певицы, “Очень большая надежда на журналистов: они могут донести до россиян мысль, что надо ответственно относиться к своим домашним питомцам”. Илона Броневицкая является лидером некоммерческой организации, занимающейся отловом, стерилизацией и содержанием бездомных собак.

По мнению директора приюта для бездомных животных в Солнцево Дмитрия Садова, важна проблема не желания людей брать из приютов взрослое животное, по его словам, процент взрослых животных, которым удалось обрести хозяев, очень мал, только 60 питомцев из 1500, живущих в приюте, удается пристроить в добрые руки. Медиасредства обладают достаточным влиянием, чтобы изменить отношение людей к таким собакам, любому животному необходим дом и заботливый хозяин, считает директор приюта в Солнцево.

«Было бы разумным создать единую систему мониторинга ситуации и работы в данном направлении в регионах. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал значимость формирования в обществе ответственного отношения к животным. В июле прошлого года соответствующий пункт был записан в основной закон государства. Но важны практические шаги в этом направлении. Со своей стороны, как журналист, с удовольствием приму участие в информационных кампаниях, которые помогут популяризировать идеи гуманного обращения с животными», — заявил Евгений Попов.

Напоминаем: в настоящее время в РФ по оценкам экспертов количество бездомных собак составляет около 500 тысяч особей, Москва входит в число регионов, способных успешно регулировать популяцию при помощи отлова, стерилизации и содержания в специальных питомниках, откуда их можно пристраивать в добрые руки.