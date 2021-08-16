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Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС РФ Суровикину

17:00 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин присвоил главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковнику Сергею Суровикину звание генерала армии. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу", - говорится в документе.

Суровикин был назначен главкомом ВКС в 2017 году.

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