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НОВОСТИ

Корпус афганского спецназа расформирован, личный состав уволен

17:12 16.08.2021 Источник: Интерфакс

Корпус афганской национальной армии специального назначения объявлен расформированным, сообщила в понедельник пресс-служба элитного подразделения.

"До последнего момента спецназовцы не проявляли никакой халатности и делали все, что уважаемое руководство считало необходимым для спасения жизней и имущества афганского народа". - говорится в обращении.

В сообщении отмечается, что весь личный состав корпуса был уволен, а подразделение расформировано.

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