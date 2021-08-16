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США проверяют, соответствует ли российская экономика статусу рыночной

18:00 16.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти США проверяют, соответствует ли российская экономика статусу рыночной. Это важно понимать для применения закона об антидемпинговых пошлинах.

Министерство торговли США отреагировало на жалобы американских компаний, которые занимаются импортом аммиачной селитры – ее используют в производстве удобрений. Как говорится в заявлении, выдержки из которого приводятся в официальном издании правительства, жидкие азотные удобрения из России продаются или могут быть проданы на территории США по цене ниже справедливой. Компании видят в этом угрозу для отрасли. Комментарии от всех заинтересованных сторон в ведомстве ждут до конца августа.

Статус рыночной экономики важен для экспортеров, так как против страны, обладающей им, сложнее ввести антидемпинговые пошлины. Американское министерство торговли будет проверять российскую экономику на шесть критериев, среди которых: степень конвертируемости местной валюты в иностранные, доступность для зарубежных инвесторов, влияние государства на распределение ресурсов и другие.

Россия была признана страной с рыночной экономикой 19 лет назад.  Эхо Москвы

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