Анатолий Вассерман зарегистрирован ОИК в качестве кандидата в депутаты Госдумы

17:10

Фото Алены Куреновой

, аналитик, эрудит и публицист, сообщил журналистам, что баллотируется в нижнюю палату парламента как самовыдвиженец от 205 столичного избирательного округа.

«Мы собрали порядка 30 тысяч подписей на этапе подписной кампании. Благодаря моим сторонникам и их поддержке мне удалось зарегистрироваться кандидатом в депутаты Государственной Думы. Сегодня мне вручили удостоверение. Для регистрации в избирательную комиссию мы сдали 14 тыс. 751 идеально отобранную подпись», — рассказал эрудит.

Также он выразил благодарность добровольцам за помощь в сборе подписей, отдельно отметив скрупулезность, с которой подошли к работе волонтеры: «Часть из листов была отбракована – где-то был неправильно указан адрес, много подписей пришлось убрать, так как они были поставлены людьми, которые поддерживают мои взгляды, но проживают в другом округе и даже в другом городе. Мы видим, что требования предъявляются серьезные», — отметил Вассерман.

Анатолий Вассерман отдельно подчеркнул, что не является представителем ни одной из политических партий.