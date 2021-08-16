Анатолий Вассерман зарегистрирован ОИК в качестве кандидата в депутаты Госдумы
17:10 16.08.2021
|Фото Алены Куреновой
«Мы собрали порядка 30 тысяч подписей на этапе подписной кампании. Благодаря моим сторонникам и их поддержке мне удалось зарегистрироваться кандидатом в депутаты Государственной Думы. Сегодня мне вручили удостоверение. Для регистрации в избирательную комиссию мы сдали 14 тыс. 751 идеально отобранную подпись», — рассказал эрудит.
Также он выразил благодарность добровольцам за помощь в сборе подписей, отдельно отметив скрупулезность, с которой подошли к работе волонтеры: «Часть из листов была отбракована – где-то был неправильно указан адрес, много подписей пришлось убрать, так как они были поставлены людьми, которые поддерживают мои взгляды, но проживают в другом округе и даже в другом городе. Мы видим, что требования предъявляются серьезные», — отметил Вассерман.
Анатолий Вассерман отдельно подчеркнул, что не является представителем ни одной из политических партий.
НОВОСТИ
- 18:22 16.08.2021
- «Салют, хочу мороженое»: какие товары люди чаще всего заказывают с помощью виртуальных ассистентов от Сбера
- 18:00 16.08.2021
- США проверяют, соответствует ли российская экономика статусу рыночной
- 17:32 16.08.2021
- Талибы могут быть исключены из списка террористов только после резолюции СБ ООН - Кабулов
- 17:12 16.08.2021
- Корпус афганского спецназа расформирован, личный состав уволен
- 17:00 16.08.2021
- Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС РФ Суровикину
- 16:48 16.08.2021
- Нужна единая система контроля ситуации с безнадзорными животными - Евгений Попов
- 16:32 16.08.2021
- Лето этого года в Москве теплее климатической нормы на 4 градуса - Гидрометцентр
- 16:12 16.08.2021
- Польский закон, ущемляющий права на реституцию выживших в Холокосте, аморален - глава ЕЕК
- 16:10 16.08.2021
- Олег Леонов отправил властям Москвы камень от снесенного в центре столицы дома
- 16:00 16.08.2021
- Талибы более договороспособны, чем марионеточное правительство Афганистана - Кабулов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать