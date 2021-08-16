«Салют, хочу мороженое»: какие товары люди чаще всего заказывают с помощью виртуальных ассистентов от Сбера

18:22

С сегодняшнего дня пользователи приложений СберБанк Онлайн и Сбер Салют получают возможность заказывать с помощью виртуальных ассистентов товары из каталога СберМаркета.

Данные собраны на основании заказов из каталога онлайн-магазина Самокат, с помощью виртуальных ассистентов в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют, а также устройствах Sber. Устройства от SberDevices имеют собственный или подключаемый экран и поддерживают мультимодальный интерфейс: ассистент не только рассказывает, но и «показывает» — изображение товара, цену и другую важную информацию.

С помощью виртуальных ассистентов можно назвать нужный продукт голосом — и он тут же появится на экране. Товары доставляются в срок от 20 минут, можно выбрать удобный интервал времени, также ассистентами Салют запоминается история заказов, их можно в любой момент легко повторить. Системой также анализируется количество и наличие товаров в магазинах и доступные для заказов слоты.

Преимущество заказов с помощью вирт. ассистентов - возможность для пользователя быстро переключаться между разными магазинами для поиска необходимого товара.

СберМаркет обеспечивает доставку из более 70 торговых сетей. Каждый месяц сервис доставляет более 1 млн заказов клиентам в 150 городах по всей России — от Калининграда до Владивостока. Возможность заказа товаров с помощью виртуальных ассистентов увеличит скорость оформления покупок и расширит контекст использования сервиса.