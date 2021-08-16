Власти США не ожидали такого быстрого захвата Кабула талибами - помощник Байдена

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США не ожидала, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) так быстро смогут захватить столицу Афганистана. Об этом заявил в понедельник в интервью телекомпании Си-би-эс помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не ожидали, что все произойдет так быстро", - отметил он, говоря о захвате Кабула талибами.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

